Samardzic alza la posta e l’Inter ferma tutto 

Con la Saudi League che cerca ancora di accaparrarsi i nomi più altisonanti del pallone, è la Gran Bretagna in queste ore a prendersi la scena. Kane è volato a Monaco di Baviera dopo l’ultimo ok del Tottenham: il trentenne inglese firmerà il contratto che lo legherà al Bayern, affare che porterà poco più di 100 milioni di euro nelle casse degli Spurs. Ma il Liverpool ha fatto di più stabilendo il nuovo trasferimento record del calcio inglese con i 128 milioni di euro che darà al Brighton per il 21enne centrocampista ecuadoregno Caicedo. Il quale però tentenna, perché si era promesso al Chelsea e potrebbe far saltare l’affare. Il Brighton ha fatto sapere che, comunque, il prezzo del giocatore è fissato ed è quello.

Tottenham e Chelsea sono ancora in ballo per Lukaku. A Londra si dice che gli Spurs potrebbero investire parte della somma ricevuta dal Bayern per prendere l’ex interista, al quale i Blues danno una valutazione di 35 milioni. La stessa che, oltre al cartellino del belga, vorrebbe la Juventus per cedere Vlahovic ai londinesi, i quali però non vanno oltre i 20 milioni. Intanto i bianconeri stringono per mandare Zakaria al Monaco e per cedere Rovella e Luca Pellegrini alla Lazio (operazione da 21 milioni in tutto), mentre sembra allontanarsi l’ipotesi di un arrivo di Zaniolo che sembra vicino all’Aston Villa.

Ai biancocelesti è stato offerto gratuitamente il portiere della Francia campione del mondo 2018 Lloris, in uscita dal Tottenham. No del Milan al Real Madrid per Maignan dopo il grave infortunio a Courtois. Per l’Inter invece c’è un problema Samardzic: il centrocampista serbo, che ha già svolto le visite mediche, ha come nuovo agente il padre, che ha cambiato le richieste alla società. E i nerazzurri hanno dato un ultimatum al giocatore. In standby anche l’operazione che dovrebbe portare Fabbian all’Udinese. La Roma, perso Beltran, cerca di convincere il Santos a cedere Marcos Leonardo ma dal club brasiliano hanno detto che l’attaccante «non si muove» sino all’inverno. Così proseguono i contatti con l’Atalanta per Zapata, mentre per il centrocampo è imminente l’arrivo di Renato Sanches dal Psg. Se partisse Matic, l’alternativa sarebbe Paredes.

RIPRODUZIONE RISERVATA