Saman, lacrime in aula  

Capo chino, piangendo, Shabbar Abbas si è rifiutato di guardare le immagini del cadavere della figlia Saman proiettate in aula, ieri davanti alla Corte d’Assise di Reggio Emilia, mentre gli anatomopatologi raccontavano in aula le verità che quel corpo straziato, rimasto sepolto oltre un anno e mezzo, ha potuto svelare. La 18enne pakistana, secondo l’accusa, è stata punita per essersi ribellata a un matrimonio forzato. Alla sbarra i due genitori Shabbar e Nazia (latitante), lo zio e 2 cugini.