Saman, il Pm:  sia processato anche il padre 

Reggio Emilia. Al via ieri mattina in Corte d’Assise il processo per l’omicidio di Saman Abbas. In aula lo zio Danish Hasnain, 34 anni, ritenuto dagli inquirenti l’autore materiale dell’omicidio, e i due cugini Ikram Ijaz, 28 anni, e Nomanhulaq Nomanhulaq, 35. Assenti gli altri due imputati: la madre di Saman, la 47enne Nazia Shaheen, sparita nel nulla, e il padre Shabbar Abbas, 46 anni, arrestato in Pakistan e non ancora estradato. L’obiettivo degli inquirenti è processarlo in videocollegamento, o comunque evitare che la sua posizione rimanga congelata in attesa della decisione sull’estradizione. La Corte si esprimerà venerdì: se l’istanza sarà accolta si notificheranno gli atti a Islamabad e a quel punto, che Shabbar acconsenta a partecipare in collegamentoo no, la sua posizione sarà riunita agli altri. Ma su tutto questo pende anche la decisione del Pakistan sulla consegna chiesta dall'Italia. La prima udienza sarà martedì, dopo una decina di rinvii.

RIPRODUZIONE RISERVATA