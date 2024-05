Ripete di essere innocente e continua a negare di aver anche solo pensato di uccidere la figlia. Dal carcere, dove sta scontando una condanna all’ergastolo per l’omicidio della figlia Saman, Shabbar Abbas, afferma anzi di volere «giustizia per lei». Accusa suo fratello Danish Hasnain, invitandolo «a dire la verità», e chiama in causa i cugini Nomanhulaq Nomanhulaq e Ikram Ijaz. Shabbar Abbas ha fatto nuove dichiarazioni spontanee.