Saman, il padre presto in Italia 

Reggio Emilia. Il via libera da parte del governo pakistano è arrivato, ma il giudice prende ancora tempo per l'estradizione del padre di Saman Abbas, la giovane di Novellara (nella Bassa reggiana) uccisa fra il 30 aprile e il 1°maggio 2021 poi sepolta in una buca sotto due metri di terra. Il suo corpo è stato ritrovato in un rudere lo scorso novembre, su indicazione dello zio.

Stando alle ricostruzioni dell'accusa la 18enne pakistana sarebbe stata ammazzata da cinque suoi familiari perché si era ribellata a un matrimonio forzato con un cugino in patria e per il suo modo di vivere troppo ribelle.

Alla sbarra, nel processo che si sta tenendo davanti alla corte d'Assise di Reggio Emilia (a fine ottobre è attesa la sentenza) ci sono i due genitori (il padre Shabbar, detenuto in Pakistan e la madre Nazia ancora latitante), lo zio Danish Hasnain e i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq (tutti e tre arrestati nella fuga dopo il delitto tra Francia e Spagna, ora detenuti al carcere di Reggio Emilia).

Ed è proprio sull'estradizione del padre della ragazza, arrestato il 15 novembre 2022 nella regione del Punjab su mandato di cattura internazionale, che nelle scorse ore si sono mossi alcuni fondamentali tasselli. Il 4 luglio scorso era arrivato il via libera (dopo innumerevoli rinvii) da parte della magistratura. Ma mancava ancora all'appello l'ok del governo, non essendoci accordi bilaterali in materia fra Italia e Pakistan.

Via libera che è arrivato nei giorni scorsi, quando il ministro dell'Interno pakistano ha concesso l'estradizione.

Un funzionario del ministero pakistano ha confermato che Shabbar sarà «portato in Italia con un aereo charter». Il ministero dell'Interno ha quindi delineato i dettagli del caso al governo, che ha approvato la richiesta di estradizione.

Dopo la decisione, lo stesso ministero ha emesso un'ordinanza in cui si imponeva al carcere di Rawalpindi di trasferire la custodia di Shabbar Abbas all'Agenzia investigativa federale (Fia), che avrebbe poi facilitato la sua consegna al governo italiano.

«Secondo l'ordinamento giuridico, Shabbar Abbas sarà consegnato alle autorità italiane», assicura una fonte ufficiale pakistana. Sul punto però, da quanto si apprende, le istituzioni italiane attenderebbero ancora una comunicazione ufficiale, per capire tempi e modi con cui il padre di Saman sarà mandato in Italia.

Nel tentativo di fermare l'estradizione, Akhtar Mehmood, rappresentante legale di Shabbar Abbas in Pakistan, ha però presentato una petizione all'Alta corte di Islamabad (Ihc). L'istanza sollecita la sospensione del trasferimento del suo cliente alle autorità italiane. Durante l'udienza il giudice capo dell'Ihc Aamir Farooq, ha presieduto l'udienza: il magistrato non ha però emesso alcun ordine di sospensione in risposta alla petizione e ha rinviato il caso per la decisione sull'estradizione di Shabbar Abbas.

La differenza fra l'ordinamento italiano e quello pakistano e le difficoltà di comunicazione, hanno già creato numerosi rallentamenti al processo per la morte di Saman. Shabbar Abbas si è videocollegato per la prima volta al processo di Reggio Emilia lo scorso 19 maggio, dopo mesi di rinvii (anche per motivazioni controverse), lungaggini burocratiche e problemi tecnici.

Il 4 aprile l'uomo aveva dato, dopo un lungo tira e molla, il proprio assenso alla partecipazione al processo, dove sono imputati anche gli altri parenti. La madre della ragazza, Nazia Shaheen, è l'unica ancora latitante dei cinque alla sbarra.

