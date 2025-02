Saman, i giudici a sorpresa: bisogna riascoltare il fratello 

BOLOGNA. Si riaprono i giochi nel processo d’appello sull’omicidio di Saman Abbas, la 18enne pachistana uccisa a Novellara di Reggio Emilia la notte del 30 aprile 2021 e ritrovata sepolta in un casolare, a poca distanza dal luogo dove viveva con la famiglia, il 18 novembre 2022. Per la Corte di assise di appello di Bologna va risentito il fratello, all’epoca minorenne. Il 6 marzo il ragazzo si troverà di fronte a entrambi i genitori, visto che anche la madre, Nazia Shaheen, estradata ad agosto, partecipa al processo. Per l’accusa il giovane è sempre stato il testimone principale contro i familiari, per dimostrare che il delitto fu organizzato e pianificato da tutta la famiglia.

