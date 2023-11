Saman Abbas, ok al funerale 

Bologna. Dopo una piccola maratona di tre udienze durante le quali è stato ascoltato a fondo, il fratello di Saman Abbas esce dall'aula della Corte di assise con due certezze. La prima: non sarà indagato per l'omicidio della sorella, come invece aveva ventilato un'ordinanza letta il 27 ottobre dalla Corte di assise di Reggio Emilia. La seconda: sarà lui a scegliere come e quando organizzare il funerale, in conseguenza del nulla osta concesso dai giudici, al termine della perizia sul cadavere, alla riconsegna della salma per la sepoltura.

È l'unico parente che può farlo: il padre è in carcere, la madre latitante in Pakistan. Il Comune di Novellara, attraverso la sindaca Elena Carletti, ha assicurato che l'amministrazione affiancherà il giovane e si farà carico delle spese: «Valuteremo di indire il lutto cittadino", ha aggiunto Carletti, spiegando che nel prossimo Consiglio comunale sarà data la cittadinanza onoraria a Saman, proprio nel periodo del 25 novembre, Giornata internazionale dedicata al contrasto della violenza sulle donne. E chissà che anche le esequie della 18enne non siano fissate in prossimità della simbolica ricorrenza.

Intanto è stata la Procura per i minorenni di Bologna, che aveva ricevuto gli atti sul giovane, a chiudere gli accertamenti su di lui stabilendo che non va iscritto nel registro degli indagati. Dalla lettura delle carte dell'inchiesta, dagli interrogatori e della testimonianza in udienza a Reggio Emilia non emergono elementi per ipotizzare un suo coinvolgimento nell'assassinio e nella soppressione del cadavere di Saman. Nel valutare la posizione del 18enne, la pm minorile Caterina Sallusti ha segnalato che di un suo ipotetico coinvolgimento nessuno degli altri indagati ha mai fatto cenno, così come non è mai stata evidenziata una sua condivisione del progetto criminale.

