Saman Abbas, ergastolo ai genitori 

Reggio Emilia. I genitori di Saman Abbas hanno ucciso la figlia, ma non ne hanno nascosto il cadavere. Lo zio è responsabile di entrambi i reati, i due cugini di nessuno. Non c'è stato sequestro di persona né premeditazione: non è stato un delitto pianificato da tutta la famiglia.

È un quadro ridimensionato, quello che emerge dalla sentenza della Corte di assise di Reggio Emilia nel processo sull'omicidio della 18enne pachistana di Novellara. Il risultato pratico è che il padre Shabbar Abbas, detenuto dopo l'estradizione, e la madre Nazia Shaheen, latitante, sono stati condannati all'ergastolo. Lo zio, Danish Hasnain, è stato condannato a 14 anni in virtù della concessione delle attenuanti generiche, della caduta delle aggravanti, e soprattutto come effetto del rito abbreviato, chiesto in udienza preliminare, che comporta la riduzione di un terzo della pena.

I due cugini, Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, in custodia cautelare da maggio 2021 e febbraio 2022 dopo essere stati rintracciati in Spagna e Francia, escono invece dal tribunale reggiano come uomini liberi, giusto il tempo di passare dal carcere per sbrigare le formalità. Non ha dunque retto l'impostazione della Procura reggiana di un omicidio pianificato da tutta la famiglia, ma sono state individuate responsabilità specifiche: bisognerà leggere le motivazioni per cogliere il ragionamento sottostante, il movente individuato, la spiegazione dei ruoli. Un altro aspetto importante è l'uscita di scena, dal punto di vista degli effetti processuali, di altri due personaggi chiave della storia. La Corte, nel dispositivo letto dopo circa cinque ore di camera di consiglio, ha respinto ogni richiesta risarcitoria da parte del fidanzato e del fratello della giovane vittima, entrambi parte civile. Risarcimenti sono invece stati concessi alle associazioni a sostegno delle donne. Somme che dovranno, in teoria, essere liquidate da Nazia e Shabbar, che hanno respinto fino all'ultimo ogni accusa: «Mai nella vita mia ho pensato di uccidere mia figlia. Neanche gli animali fanno queste cose. Signori giudici non ho mai pensato queste cose. Era mio cuore, mio sangue, ho portato qua il mio cuore e il mio sangue. Non ammazzo figli, non sono un animale. Neanche da pensare».

