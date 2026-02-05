VaiOnline
Horror
06 febbraio 2026 alle 00:18

Sam Raimi torna alle origini “Send Help”:  risate e follia  sanguinolente 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Venerato tra i pionieri del comic horror e tra i principali fautori del successo oggi attribuito ai cinecomic - dopo aver diretto le trilogie de “La Casa” e di “Spider-Man” - Sam Raimi torna alle origini con “Send Help”: un distillato di risate e follia sanguinolenta che, anche dietro il suo humour nero, rivela una profondità ben superiore alle apparenze. Impegnata da anni come dipendente d’azienda, Linda spera di ricevere una promozione che attesti il suo valore e la metta in buona luce davanti ai colleghi. Anche con Bradley, il suo nuovo capo, sembra non scattare la giusta chimica; ma in occasione di un viaggio di lavoro, un incidente aereo li farà precipitare su un’isola deserta, lasciandoli sulla riva come unici superstiti.

Se Bradley, fin da subito, non riesce a tollerare le insidie di una terra selvaggia, Linda, al contrario, dimostra abilità non scontate nelle tecniche di sopravvivenza: ma come imparare a sostenersi a vicenda prima che l’ansia e la paura prendano il sopravvento? Tra una citazione e l’altra ai suoi classici immortali, stupisce quanto lo stile di Raimi non soffra il peso degli anni, trascinando fin da subito grazie a brillanti scelte di montaggio, azzeccati jump-scares e alla consueta ossessione per i dettagli più disturbanti. Accanto a uno script sempre esaustivo nel chiarire gli sviluppi di trama, i protagonisti compiono un lavoro efficace: Rachel McAdams, in particolare, sorprende per la capacità di contattare il suo lato più oscuro. Un capolavoro che suona, per il cineasta, come il preludio di una rinascita, e che ammicca a nuove occasioni per divertirsi in sala come forse non eravamo più abituati (g.s.).

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Mai insediata in Consiglio la commissione speciale sulla transizione

Rinnovabili, la Sardegna indifesa dagli speculatori

Nessuna protezione contro l’invasione degli impianti La Regione verso l’impugnazione del decreto energia 
L’inchiesta

Nuchis, Bancali, Nuoro Criminalità organizzata già sbarcata nell’Isola

L’allarme mentre infuria la polemica sul 41-bis 
Andrea Busia
Preoccupazione ad Alghero.

Il “rapinatore della Casa di carta” colpisce due volte

Caterina Fiori
Il caso

Sulcis, bocciato il progetto per collegare gli invasi

No del Ministero al parco fotovoltaico per produrre l’energia necessaria a spostare l’acqua tra i bacini 
Francesco Pintore
La storia

«Non sono un falso prete: la mia chiesa è diversa, posso celebrare la messa»

Per la Curia è uno «pseudo-vescovo», ma Simone Maria Mameli si difende 
Riccardo Spignesi
Il caso

Guide turistiche, Isola bocciata tra le proteste

Le associazioni: «Domande fuori contesto, impossibile prepararsi adeguatamente» 
Luca Mascia
Regione

«Statutaria, sì all’esame di metà mandato»

Prima bozza della legge, ma la parte sul sistema elettorale è lasciata in bianco 
Roberto Murgia