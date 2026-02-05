Sam Raimi torna alle origini “Send Help”:  risate e follia  sanguinolente 

Venerato tra i pionieri del comic horror e tra i principali fautori del successo oggi attribuito ai cinecomic - dopo aver diretto le trilogie de “La Casa” e di “Spider-Man” - Sam Raimi torna alle origini con “Send Help”: un distillato di risate e follia sanguinolenta che, anche dietro il suo humour nero, rivela una profondità ben superiore alle apparenze. Impegnata da anni come dipendente d’azienda, Linda spera di ricevere una promozione che attesti il suo valore e la metta in buona luce davanti ai colleghi. Anche con Bradley, il suo nuovo capo, sembra non scattare la giusta chimica; ma in occasione di un viaggio di lavoro, un incidente aereo li farà precipitare su un’isola deserta, lasciandoli sulla riva come unici superstiti.

Se Bradley, fin da subito, non riesce a tollerare le insidie di una terra selvaggia, Linda, al contrario, dimostra abilità non scontate nelle tecniche di sopravvivenza: ma come imparare a sostenersi a vicenda prima che l’ansia e la paura prendano il sopravvento? Tra una citazione e l’altra ai suoi classici immortali, stupisce quanto lo stile di Raimi non soffra il peso degli anni, trascinando fin da subito grazie a brillanti scelte di montaggio, azzeccati jump-scares e alla consueta ossessione per i dettagli più disturbanti. Accanto a uno script sempre esaustivo nel chiarire gli sviluppi di trama, i protagonisti compiono un lavoro efficace: Rachel McAdams, in particolare, sorprende per la capacità di contattare il suo lato più oscuro. Un capolavoro che suona, per il cineasta, come il preludio di una rinascita, e che ammicca a nuove occasioni per divertirsi in sala come forse non eravamo più abituati (g.s.).