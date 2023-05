Salvò una famiglia, postino eroe  nominato Cavaliere al merito  

Il gesto eroico di Marco Casu non è stato dimenticato. Tra pochi giorni il postino in servizio a Solarussa diventerà Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”. Venerdì, in occasione della festa della Repubblica, sarà assegnata l’onorificenza al portalettere di Poste Italiane che, il 10 marzo dello scorso anno, durante il giro quotidiano di recapito, era riuscito a mettere in salvo una famiglia (c’era anche una bimba di pochi mesi) dalla casa in cui c’era un principio d’incendio. Il riconoscimento verrà consegnato dai rappresentanti della Prefettura in piazza Mariano, in occasione della celebrazione dei 77 anni della fondazione della Repubblica italiana. ( s.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA