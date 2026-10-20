Salvò un uomo, riconoscimento all’allenatore 

Il Comune di Sanluri premia il tecnico dell’Asd Seddori, Roberto Mennella, che il 2 settembre ha salvato un uomo colto da arresto cardiaco. Impegnato ad allenare la squadra di atletica, Mennella aveva notato una persona riversa a terra: con prontezza, iniziò le manovre di massaggio cardiaco, mentre lo staff del Seddori chiamava il 118. «Esprimiamo profonda gratitudine a Roberto Mennella, che ha dimostrato altruismo, coraggio e senso civico», dice il sindaco Alberto Urpi. «Questo episodio ci ricorda quanto possano essere determinanti la prontezza di chi si trova sul posto e la presenza di strumenti salvavita», aggiunge il primo cittadino, che ricorda che da 10 anni il Comune porta avanti un progetto per dotare di defibrillatori i punti strategici del territorio. «In quel momento ho pensato solo alle manovre salvavita», racconta invece Mennella, che sottolinea quanto sia importante il lavoro di squadra in occasioni che richiedono tempestività. ( s.r. )

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