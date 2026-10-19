Salvò quaranta cani: a Marcella Pontiroli  il premio Kira 2026 

Ha salvato 40 cani e cinque gatti durante l’incendio che la scorsa estate ha minacciato la sua struttura, mettendo a rischio la propria vita. Per quel gesto di coraggio e per il costante impegno nella cura degli animali, Marcella Pontiroli, fondatrice dell’“Isola che non c’è” di Lotzorai, ha ricevuto a Roma il Premio Kira 2026, nella sala Tevere della Regione Lazio. La motivazione del riconoscimento sottolinea la sua dedizione e il suo impegno nella tutela degli animali.

Durante l’incendio, che ha devastato le campagne vicine alla pensione per cani, Pontiroli è rimasta intossicata dal monossido di carbonio ed è stata ricoverata in ospedale. Il premio le è stato consegnato dalla dottoressa Maria Berardi. Piemontese di nascita e ogliastrina d’adozione, Marcella ha trasformato la passione per gli animali in un progetto concreto, costruendo dal nulla la sua attività.

Madre di due bambine, ha voluto condividere il significato di questo traguardo: «L’amore che provo verso gli animali non mi ha mai fermata e mi ha sempre dato una spinta in più per continuare, anche lontano da casa», ha raccontato, ringraziando le figlie, che le hanno dato la forza di andare avanti. Da qui il messaggio rivolto alle donne: «Essere imprenditrice e mamma non è facile, ma a tutte quelle che vogliono trasformare un sogno in realtà dico: vai e prendilo».

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