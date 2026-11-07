Salvò la vita all’amico: ora l’encomio 

Un encomio a Davide Di Felice, oristanese e tecnico del Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico che il 13 settembre salvò la vita a un compagno d’escursione. il sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna, ha voluto riconoscere pubblicamente la sua competenza con una cerimonia ufficiale durante la quale ha consegnato il riconoscimento. I fatti sono dell’estate scorsa: durante un’escursione nella zona di Cala Biriala, nel Comune di Baunei, uno dei componenti del gruppo è stato colpito da un arresto cardiaco. Di fronte all’emergenza, Davide Di Felice è intervenuto immediatamente, avviando le manovre di rianimazione cardiopolmonare e coordinando l’attivazione dei soccorsi.

Alla cerimonia in Comune hanno preso parte anche il presidente del Soccorso alpino e speleologico Sardegna, il delegato della componente alpina e la Capo Stazione della Stazione del Medio Campidano, di cui Di Felice fa parte.

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