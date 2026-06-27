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Ghilarza.
28 giugno 2026 alle 00:08

«Salvo il punto di primo intervento» 

L’annuncio del consigliere regionale Antonio Solinas all’assemblea 

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«Il punto di primo intervento non chiuderà. Lunedì la presidente Alessandra Todde e i prefetti firmeranno la proroga per i medici gettonisti». L’annuncio è del consigliere regionale Antonio Solinas ieri nell’auditorium di Ghilarza durante l’assemblea organizzata dal Comitato cittadini ospedale Delogu Raffaele Manca proprio per difendere il presidio.

La scadenza

Martedì, infatti, scadrà il contratto in essere con i cosiddetti “medici in affitto”: per questo lunedì mattina una delegazione del Comitato sarà in piazza a Ghilarza, nel giorno in cui era previsto l’arrivo della presidente della Regione Alessandra Todde che però, si è appreso ieri, non sarà nel Guilcier. Intanto la provocazione del comitato che nei giorni scorsi aveva avanzato la proposta ai sindaci di Guilcier e Barigadu di dimettersi in massa non ha trovato consensi. «Non se ne parla assolutamente, le carnevalate non mi piacciono – dice il sindaco di Paulilatino Domenico Gallus –. Il comitato in questo anno e mezzo che è cambiato il governo regionale non si è mosso. Ormai la situazione è sfuggita e il punto di primo intervento chiuderà. Io sei anni fa avevo proposto i medici cubani e mi hanno strappato l’accordo, mentre ora si chiede che vengano assunti. Dovremmo chiedere al prefetto una deroga al decreto che vieta il ricorso ai gettonisti», aveva detto Gallus ancor prima dell’annuncio di Solinas. Il sindaco di Norbello Matteo Manca, protagonista di azioni clamorose (come l’ordinanza che vieta ai cittadini di ammalarsi e impone l’autoguarigione) dice: «Da parte mia c’è totale collaborazione con il Comitato, credo che la proposta di Gallus sia la migliore in questo momento. Da parte mia c’è stima e riconoscenza per quello che il Comitato ha fatto in questi anni. Quello che sto portando avanti come amministrazione è qualcosa di puntuale e anche il clamore mediatico che ha suscitato è di supporto al fine che tutti vogliamo raggiungere. Le dimissioni non le prendo nemmeno in considerazione». Fiduciose le sindache di Ghilarza e Abbasanta. Eugenia Usai spiega: «Ho parlato con la dottoressa Cattina e mi ha assicurato che stanno provvedendo per tenere aperto il punto di primo intervento e che la settimana prossima verrà riaperto l’ospedale di comunità. Stiamo interloquendo con la Asl e con esponenti regionali per avere rassicurazioni». La collega Patrizia Carta dice: «Io credo che non si arriverà alla chiusura del Punto di primo intervento. Confido in un risvolto positivo».

L’appello

In apertura la portavoce del Comitato Filomena Deriu ha aggiornato la sala sulla situazione. «Alla manifestazione di interesse della Asl hanno risposto solo sei medici e solo uno è risultato idoneo, non sappiamo se sarà dirottato su Oristano. La Asl per ora non ha risposto a quanto chiedevamo con la pec. Il discorso delle dimissioni non è stato capito. Voleva essere un fatto politico, senza arrivare a dimissioni reali. Lunedì chiederemo di riattivare i 20 posti di medicina». Intanto oggi nuove chiusure nelle Guardie mediche: a Cabras, Riola Sardo, Tramatza, Samugheo, Mogoro, Villa Sant’Antonio e Santu Lussurgiu.

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