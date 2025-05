Salvo il gattino intrappolato 

Vigili del fuoco, operai dell’Enel e cittadini, tutti mobilitati per salvare un gattino. È accaduto in via della Libertà, dove l’animale è rimasto intrappolato sotto terra dentro un tubo. I cittadini sono rimasti con il fiato sospeso sperando che il cucciolo di pochi giorni sopravvivesse alla fame e alle vibrazioni dell’escavatore e del martello pneumatico. Il gattino sta bene. È stato adottato da una giovane cittadina che se ne sta prendendo cura amorevolmente allattandolo con un mini biberon. (sa. sa.)

