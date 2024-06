Salvo il cane caduto in un canale  

Stava percorrendo in bici la strada parallela al canale al confine tra Guasila e Guamaggiore quando Alberto Lampis, 48 enne ciclista di Guasila, è stato distratto da alcuni lamenti che provenivano proprio dal corso d’acqua.

Una cagnolina era caduta nel canale e stava faticosamente cercando di emergere, ma senza successo. Lampis ha chiamato i Vigili del fuoco che sono intervenuti immediatamente. «Mentre proseguivo il mio percorso in mountain bike affiancando il canale, ho visto il cane accidentalmente precipitato in acqua. Non sapendo come intervenire ho chiamato il 115 e in un lampo sono arrivati i vigili del fuoco che, senza esitare e in tutta sicurezza, hanno salvato la cucciola», racconta il ciclista, al quale vanno i complimenti dell’associazione sportiva Bike Tour 4 Mori di Guasila, della quale fa parte. «Grazie al senso civico del nostro atleta e al tempestivo intervento dei vigili del fuoco possiamo ora raccontare una piccola storia a lieto fine», dice il presidente Paolo Massenti. (sev. sir.)

