Salvo il 13enne precipitato Lo strazio della madre dell’amico morto sul colpo 

MAZARA DEL VALLO. Non è in pericolo di vita il tredicenne precipitato sabato dal tetto del vecchio capannone che si è schiantato al suo passaggio, l’incidente costato la vita al suo amico 15enne Leonardo Titone, morto sul colpo dopo aver battuto la testa. Il ragazzino, di origini tunisine, è ricoverato in prognosi riservata nell’ospedale dei bambini di Palermo, dove sabato notte è stato operato alla gamba.

I due amici sono caduti sabato pomeriggio, mentre esploravano il vecchio stabilimento vinicolo Hopps, da decenni simbolo di una archeologia industriale legata alla produzione di marsala da parte di alcune famiglie inglesi. Abbandonato all’incuria, è stato acquistato ma ancora non ristrutturato da una società immobiliare locale, che all’ingresso e sul muro di cinta ha apposti i cartelli di pericolo. I ragazzini li hanno ignorati, sono entrati infilandosi tra erbacce e travi pericolanti e sono saliti sul tetto. A quel punto la copertura di cemento-amianto ha ceduto, facendoli precipitare da una decina di metri. Sul posto sono giunte due ambulanze del 118, carabinieri e polizia municipale, alcuni amministratori locali e il padre di Leonardo. Dalla Germania la mamma, Tanja Weckmann, ha scritto sui social: «Non so come farò a sopravvivere a tutto questo. Leo era mio figlio, il mio bambino». La donna ha lanciato un appello affinché si ritardi il funerale per darle la possibilità di essere presente.

