Salvini va da Orban e sfida Meloni 

Roma. La Lega è pronta ad aderire ai Patrioti per l'Europa, il nuovo gruppo che il premier ungherese Viktor Orban sta fondando nel Parlamento Ue. Per questo Matteo Salvini anticipa che «in settimana ci saranno le condizioni per un annuncio ufficiale che cambierà gli equilibri a Bruxelles».

Le posizioni

In un’intervista a Libero, il vicepremier chiarisce che la nuova famiglia in via di costituzione esprimerà «un no chiaro a ogni ipotesi di Ursula bis» e lo farà «bocciando ogni alleanza con i socialisti e gli ecofanatici tutti tasse e sbarchi». La mossa di Salvini non fa che rimarcare la distanza in campo europeo dagli alleati italiani. Soprattutto da Forza Italia, ma anche da FdI, visto che Giorgia Meloni, dopo essersi astenuta in Consiglio europeo sulla riconferma di von der Leyen, deve decidere se sostenerne o meno il secondo mandato (il Parlamento Ue si insedia il 18 luglio).

Gli assetti

Il momento è delicato. FdI guida l'Ecr, il gruppo dei Conservatori che sta perdendo pezzi, da ultimi gli spagnoli di Vox, andati proprio coi Patrioti. Per alcuni adesso Meloni è più forte, per altri si è indebolita. Ma in FdI credono che la premier debba fare due cose: enfatizzare la distanza dai sovranisti, un blocco inviso a Bruxelles perché considerato non sufficientemente distante da Putin, e ritagliarsi un ruolo di mediazione fra il Ppe e l’ultradestra.

Gli incroci

Per saggiare gli umori in vista del 18, Meloni può usare il test di Washington, dove in occasione del vertice Nato incontrerà molti leader europei, tra cui la stessa von der Leyen. La premier italiana puntata ad avere a Bruxelles una delega pesante, come il Mercato interno o Bilancio e Pnrr, anche se da FdI frenano sulle prossime mosse: «Non c'è ancora un orientamento», spiega il ministro degli Affari europei, Raffaele Fitto, proprio lui in pole per la poltrona in Europa. «Non è una questione di simpatie o antipatie», ma bisogna «capire l'evoluzione». Per FdI sarà decisiva la posizione che von der Leyen prenderà su politiche verdi e immigrazione. Sullo sfondo, le grane interne: dai balneari al canone Rai, ma anche lo stop sull’obbligo vaccinale. Temi che la Lega vuole usare per erodere voti al partito della premier, con mosse «da quasi opposizione», dicono da FdI. Ma Salvini fa il rassicurante: «Nessun conflitto» interno, «il Governo andrà avanti fino all'autunno del 2027, non un giorno di meno».

