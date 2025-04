Salvini, terza volta da segretario 

Firenze. Matteo Salvini acclamato segretario della Lega per la terza volta. E pronto al bis al Viminale, almeno secondo i suoi militanti. Finisce con una conferma fino al 2029 e una sfida aperta, la giornata del leader alla fortezza da Basso di Firenze. Qui chiude il primo congresso dell'era che porta il suo nome nel simbolo e qui ripropone il duello con la premier.

Il pressing

«Ne parlerò con Giorgia Meloni», dice il leghista dal palco con apparente nonchalance in riferimento alla corsa per gli Interni, una richiesta quasi corale, espressa dai “suoi”, perché ormai caduto lo stigma dell'accusa di sequestro di persona grazie all'assoluzione al processo di Palermo. E Piantedosi - fanno intendere i leghisti - potrebbe lasciare l'incarico al Viminale e correre per la presidenza della Campania alle prossime Regionali. Ma i fan della staffetta al Viminale finiscono qui.

Reazioni di gelo

Fuori dalla fortezza fiorentina, tra gli alleati di Governo, la proposta viene vista come un rimpasto ad personam né necessario né voluto. E nemmeno semplice in questo momento. Prova ne è il gelo assoluto dai vertici del centrodestra, a partire dalla premier stessa che dedica all'alleato meno di 5 minuti di videomessaggio e nessun accenno sulla delega agli Interni. Nessun'altra reazione, tranne i commenti quasi identici del forzista Raffaele Nevi e di Marco Osnato, esponente dei Fratelli d'Italia. «Ognuno è libero di chiedere ciò che vuole - osserva Nevi -. Ma per noi il Governo va bene come è attualmente senza cambiamenti». Stesso concetto per Osnato che si aggancia a quanto detto dal governatore leghista Fedriga su Piantedosi che «sta lavorando molto bene».

La riconferma

Salvini però non rinuncia alla rivalità e a mo' di arringa interna, dice: «Siamo i secondi della coalizione, vogliamo tornare primi». Ma è soprattutto sull'opa al Viminale che il “capitano” osa di più. Inizialmente la prende da lontano, elogiando Matteo Piantedosi: «È un amico, è un ottimo ministro, persona di fiducia di parola». Ma dietro al «dovere» di ascoltare il suo partito, c'è altro. Così ne approfitta e azzarda: «Con serenità parlerò sia con Matteo che con Giorgia Meloni». Piovono applausi in sala. Il vicepremier riprende la parola e passa a uno stile più rituale: «Io sono a disposizione dell'Italia e della Lega, senza avere smanie». Lo ripete più volte interrotto dai cori «Matteo, Matteo» e da qualche leghista in piedi, tra cui i capigruppo Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, portavoci dell'appello già da sabato. Nel frattempo, il segretario ha altri “bottini” di giornata da vantare: riconfermato alla guida del partito per la terza volta dal 2013, con il nuovo statuto resta in carica quattro anni. Il tutto in una Lega partito nazionale (come lui l'ha voluta, in dissenso da Umberto Bossi che però resta «un genio assoluto») che però avrà un quarto vicesegretario. Per ora nessuna nomina ma intanto viene sbandierato il colpo della tessera a Roberto Vannacci. Gliela consegna Salvini in persona sul palco, tra flash e applausi, più o meno convinti, della platea.

