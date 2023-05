Salvini: «Tariffe impazzite, controlli sulle compagnie» 

«Il caro prezzi coincidente con alcuni periodi che colpisce soprattutto Sardegna e Sicilia è qualcosa di inammissibile. Stiamo ragionando con le compagnie. Spero che il percorso di Ita si completi nell’arco di pochissimi giorni, così avremo un interlocutore solido e definitivo», dice il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Il vicepremier aggiunge: «Stiamo ragionando anche con gli organismi di controllo che dipendono dal mio ministero. Naturalmente non posso intervenire a gamba tesa sul libero mercato però una forma di moral suasion per evitare tariffe impazzite assolutamente possiamo farla».

L’allarme per i rincari arriva fino a Roma. Un viaggio in Sardegna, tra andata e ritorno, può costare fino a 600 euro. Ai turisti e anche agli emigrati. A certi prezzi è normale che si cambi la destinazione finale delle vacanze. L’aeroporto di Cagliari, nell’ultimo bilancio, ha rilevato un calo del 30% dei passeggeri della continuità territoriale. Uno dei motivi è legato all’aumento dei prezzi: «Sulla contrazione del traffico ha certamente influito il fatto che, a differenza del passato» i biglietti per i non residenti sono regolati da «un regime di libero mercato», fa notare la relazione allegata ai conti del 2022, «con rilevante incremento del prezzo dei biglietti che ha spinto gli utenti a cercare biglietti a prezzi più economici su altri aeroporti. Certamente un modello di continuità con liberalizzazione del prezzo sulla tratta per i non residenti determina una generalizzata spinta al rialzo del costo dei biglietti per l’isola con potenziali effetti negativi sull’economia del territorio generata dal turismo».

