Salvini-Tajani, ora è duello sull’Europa 

Sono i Patrioti per l'Europa di Viktor Orban, l'ultimo pomo della discordia tra Antonio Tajani e Matteo Salvini. Al leader di Forza Italia, che boccia la creatura del presidente ungherese come «ininfluente» perché «nessuno vuole discutere con loro» (Orban sta fondando un nuovo gruppo a Strasburgo), il leghista ribatte: «Aspettiamo metà luglio per verificare chi è rilevante e chi è irrilevante».

Alta tensione

Il duello tra i due vicepremier va in scena nella tenuta di Bruno Vespa a Manduria, che sino a domani accoglie mezzo Governo per il “Forum in masseria”. Presenti anche i due leader, da giorni distanti per tono e posizioni. Giovedì lo scontro su Mattarella, attaccato da Salvini e difeso da Tajani; ieri sull'Europa, nel giorno in cui Orban, fresco presidente di turno del Consiglio europeo, è volato a Mosca da Putin. Contemporaneamente gli spagnoli di Vox, capeggiati da Santiago Abascal, hanno detto addio ai Conservatori (gruppo a cui appartiene FdI), scegliendo i Patrioti ungheresi e voltando le spalle all'amica Giorgia Meloni che guida appunto la squadra di Ecr. Adesso Ecr rischia di non essere più la terza forza del Parlamento Ue, scalzato dall'ultradestra.

L’addio pesante

Il nuovo scenario si è aperto in un momento cruciale: il 18 si votano le nomine e se Ecr (e Meloni) perdono peso, è alta la possibilità che saltino i piani della premier italiana, decisa ad avere a Bruxelles una delega pesante. Realisticamente lo strappo di Vox non è stato una vera sorpresa per Meloni, quanto meno Abascal gliel’ha anticipato a voce. Del resto, il leader dell’ultradestra spagnola conferma che «Giorgia rimarrà sempre un'amica e un'alleata» ma il passaggio ai Patrioti è «un'opportunità storica». I meloniani d'Europa restituiscono la cordialità ricordando che «con Vox abbiamo cinque anni di appassionate battaglie condivise tra Bruxelles e Strasburgo».

Il grande nodo

Ma il divorzio è siglato e la Lega esulta. Per il partito di Salvini, «è un segnale importantissimo» il passaggio di Vox con Orban. «Noi stiamo seriamente prendendo in considerazione la possibilità di fare parte di quello che può essere il terzo gruppo al Parlamento europeo», incalza il capo del Carroccio in persona. Ma per Tajani i numeri non contano. Il leader azzurro parla di progetto embrionale, a cui «mancano ancora uno o due nazionalità» perché possa prendere forma, «in base al regolamento». Quindi la sottolineatura: «Se ci sono posizioni anti-europee e di contrasto sui fondamenti dell'Ue, è difficile poter avere un dialogo». E soprattutto: «Io uso un linguaggio diverso dal ministro Salvini».

