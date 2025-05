«Sardi penalizzati», attacca il ministro Salvini. «In Sardegna decidiamo noi», la replica dal Palazzo della Regione. Sullo sfondo c’è il testo per il recepimento del Salva casa, che ha avuto l’approvazione in commissione Urbanistica. La legge nazionale prevede l’abitabilità per gli edifici di 20 metri quadrati, la Regione vuole mantenere i 28. Per Salvini «è un errore strategico che crea disparità nel Paese».

a pagina 5