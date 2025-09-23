VaiOnline
Regionali.
24 settembre 2025 alle 00:43

Salvini: siamo avanti ma andate alle urne 

La spinta al governatore uscente, il meloniano Francesco Acquaroli. Ma anche ai suoi candidati, perché «una Lega forte è garanzia per le Marche e per il Paese». Mentre Giorgia Meloni e Antonio Tajani sono a New York per l’Assemblea generale dell’Onu, Matteo Salvini va in tour nella prima delle sette Regioni al voto di qui a fine novembre. «Sento un’ottima aria, ho visto qualche sondaggio, siamo avanti...», si spinge a dire, facendo comunque un appello ai marchigiani ad andare ai seggi domenica e lunedì perché «nella vita si vince o si perde per dieci voti». E apre all’idea di Luca Zaia di un modello Csu-Cdu anche per l’organizzazione della Lega. Un’ipotesi «di cui abbiamo parlato», fa sapere il leader leghista, e che sarebbe in cantiere da tempo. Ora però l’attenzione è tutta per gli appuntamenti elettorali, a partire da quel Veneto dove ancora manca il candidato. È «urgente» sceglierli, anche in Campania e Puglia, ribadisce Salvini. Ma l’intesa con gli alleati non c’è, soprattutto in Veneto, nelle mire anche di FdI. Il nome per i leghisti rimane quello di Alberto Stefani ma non sarà l’unico portato al tavolo, fa presente il coordinatore veneto di FdI Luca De Carlo. La soluzione arriverà con ogni probabilità dopo il rientro dagli Usa della premier e dopo che si saprà l’esito della corsa di Acquaroli.

