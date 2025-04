Salvini senza rivali Pronta la conferma: leader fino al 2029 

Matteo Salvini non ha competitor: il Capitano è il candidato unico alla segreteria della Lega nel congresso di Firenze, il primo del “partito nuovo” che rimpiazza la Lega Nord e questo weekend potrebbe allungarne il mandato di un anno fino al 2029. Inoltre i delegati rinnoveranno parte del Consiglio federale, l’organo esecutivo del partito in cui siedono di diritto i segretari regionali e i vicesegretari nazionali. Per i 22 posti elettivi sono state presentate 36 candidature, sulle quali si voterà domenica. «Complimenti a Salvini, ma soprattutto ai media che negli ultimi anni lo hanno dato per morto», commenta tagliente il deputato Igor Iezzi. «Alla faccia dei retroscena su presunte fronde interne», gli fa eco il vicesegretario Andrea Crippa.

Per i 22 posti del Consiglio al momento non risultano big del partito. Di sicuro correrà Simone Pillon, ex senatore cattolico, uno degli organizzatori dei Family day e noto per le sue battaglie contro aborto, maternità surrogata e il ddl Zan. Tra i lombardi circolano i nomi di Fabrizio Cecchetti (ex Radio Padania, a volte in dissenso su unioni civili e biotestamento), Luca Toccalini (coordinatore giovani e deputato), Silvia Sardone (europarlamentare e seconda, per preferenze, a Roberto Vannacci alle Europee) e Simone Bossi (ex senatore e segretario provinciale a Cremona). Tra i veneti si fa il nome di Mara Bizzotto (oggi numero due al Senato) ed Erik Pretto. Stando alla bozza del nuovo statuto, il segretario potrebbe nominare fino a quattro vice a cui non sarebbe più richiesto il requisito dell’anzianità di militanza, oggi superiore a 10 anni. Anche per questo è circolata l’idea di una promozione del generale Vannacci (in aggiunta agli attuali tre vice Stefani, Crippa e Durigon), ma il partito ha ribadito che al Congresso fiorentino «non ci saranno nomine».

