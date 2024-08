Salvini rilancia sullo scudo ai governatori  

Roma. Il viaggio romano dell'ex presidente della Liguria Giovanni Toti riaccende i toni della maggioranza sulla giustizia. Ad alzare la voce è la Lega, che apre a uno scudo penale per gli amministratori locali. Al momento manca un testo, ma a via Bellerio ci si prepara già ad alzare le lance per una battaglia in linea con i quesiti referendari del 2022 sulla legge Severino. Nella coalizione di governo si registrano le prime incrinature.

FdI scettici

All'ipotesi sollevata da Matteo Salvini, Fratelli d'Italia reagisce con una frenata, anche se i big non si esprimono. «Non credo che la soluzione sia dare scudi a chi svolge importantissime funzioni a garanzia di tutti i cittadini», taglia corto il senatore di FdI Raffaele Speranzon. In Forza Italia, invece, si guarda alla proposta con curiosità, mentre continuano gli attacchi azzurri contro la magistratura in merito alla vicenda ligure. Ed è proprio il rinvio a giudizio di Toti, accusato di corruzione e finanziamento illecito, a riscaldare gli animi. Per Salvini l'ex governatore è «ostaggio della magistratura». La politica, per il vicepremier, è «svilita e sottomessa a un altro potere dello Stato». Da qui, la proposta dello scudo giudiziario. Che potrebbe prendere forma in una misura da allegare a una delle riforme.

Il dibattito

Intanto, però, la questione rimbalza già da una parte all'altra dell'emiciclo. Toti dichiara di non averne parlato nel bilaterale con il leader leghista. Ma l'idea della protezione processuale agli amministratori sembra piacere all'ex presidente ligure. Nonostante dichiari che lo scudo «sia un po' complesso», Toti appoggia il principio di «allargare l'immunità della politica anche a sindaci e governatori». A sostenere Salvini arriva anche l'endorsement di Massimiliano Fedriga, che considera "condivisibile" la sua proposta. E non è escluso che, qualora l'ipotesi si concretizzasse, l'argomento possa trovare spazio nel dibattito interno alla Conferenza delle Regioni. Dubbi consistenti, per ora, arrivano solo da FdI. Antonio Tajani (FI) attende di vedere le carte e intanto lascia aperto più di uno spiraglio. «Ci siederemo attorno a un tavolo», dice Tajani, «e vedremo in concreto cosa prevede la norma». Poi attacca le toghe: «Di sicuro è singolare», argomenta, «che si faccia un processo durante le elezioni, così si tenta di condizionare un voto quando la stragrande maggioranza dei magistrati italiani avrebbe fatto scelte diverse da quanto avvenuto in Liguria».

RIPRODUZIONE RISERVATA