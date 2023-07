Salvini rilancia l’idea della pace fiscale 

ROMA. Pace fiscale e Giustizia. Sono i temi di questo torrido weekend di luglio: mentre il Governo spinge sulla separazione delle carriere dei magistrati, dalla Basilicata Matteo Salvini torna a cavalcare uno dei suoi cavalli di battaglia, «una grande e definitiva pace fiscale». Proposta della quale parla da anni, anche quando era all'opposizione. E proprio dall'opposizione parte una raffica di critiche all'indirizzo del vicepremier.

Pace fiscale

Impegnato in un tour per le regioni del Mezzogiorno il leader della Lega rilancia l'idea da Matera e indica anche una soglia di intervento che riguarderebbe tutti i contribuenti che hanno debiti con il fisco fino a 30 mila euro. Ma i dettagli sono ancora scarni e dunque non è chiaro se Salvini si riferisca a nuove forme di rottamazione. Tuona l'opposizione. Per Francesco Boccia, presidente dei senatori Pd, «Salvini e la destra inneggiano all'evasione». Ci va giù duro il presidente del M5S Giuseppe Conte: «Sono messaggi devastanti, frutto di una tossica subcultura di governo», spiega. «Meloni e la sua cricca - aggiunge - si stanno dimostrando incapaci di fronteggiare il carovita e cercano capri espiatori». Nessuna pietà per gli sconosciuti al fisco: «Gli evasori totali per me possono andare in galera e buttare la chiave, ma se qualcuno ha un problema fino a 30 mila euro che si trascina da anni, chiudiamola. Gliene chiediamo una parte (la rottamazione, oppure uno sconto sulla cifra, ndr) e azzeriamo tutto il resto». L'annuncio arriva in un momento delicato: da poco si sono smorzate le polemiche sulla frase della premier, Giorgia Meloni, che aveva parlato di piccoli commercianti ai quali si chiede il “pizzo di Stato”. Inoltre, mentre la flat tax è ancora in stand by, entro l'estate il Parlamento dovrebbe licenziare la delega fiscale per consentire di emanare i primi decreti attuativi da settembre.

Giustizia

Appena prima della sosta estiva, oppure alla ripresa dei lavori a settembre: un calendario preciso non c'è ma non si annunciano lunghi i tempi per varare il disegno di legge (semplice, non costituzionale, viene spiegato) per la separazione delle carriere. «Non c'è nulla contro i magistrati, è un modo per avere un processo giusto e per innalzare il ruolo giudicante, perché possa essere davvero al di sopra delle parti», assicura Antonio Tajani. Due concetti rilanciati nei giorni scorsi da Giorgia Meloni e condivisi all'interno della maggioranza e dell'esecutivo. Ciò su cui ci sono letture diverse, invece, è l'idea del ministro della Giustizia Carlo Nordio di rivedere il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Palazzo Chigi ha chiarito la sua posizione con il sottosegretario Alfredo Mantovano giovedì. Mentre FI ha sottoscritto le parole del ministro Nordio, non tutti la pensano alla stessa maniera in FdI, il partito del Guardasigilli. La prima parte della riforma è ferma al Quirinale, in attesa che Sergio Mattarella autorizzi l'approdo alle Camere del disegno di legge uscito dal Consiglio dei ministri il 15 giugno. In quel provvedimento c'è l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio. Dal Colle questa novità sarebbe studiata con attenzione, alla luce di una direttiva europea anticorruzione di maggio.

RIPRODUZIONE RISERVATA