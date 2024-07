Salvini può vedere Toti: arriva il sì della Procura 

Genova. Manca il via libera del giudice ma dopo il parere positivo della Procura, l'incontro tra il titolare delle Infrastrutture, Matteo Salvini, e il presidente Giovanni Toti sembra cosa fatta. Lo stesso ministro, ieri pomeriggio, parlando a margine di un evento del Mit sulle grandi opere ha detto che conta di «incontrare Toti quanto prima. Ma non stiamo ragionando di elezioni in Liguria. Parleremo di lavoro, perché le inchieste non possono fermare i cantieri né a Genova né in Liguria né in tutta Italia».

La decisione della gip Paola Faggioni potrebbe arrivare già oggi e a quel punto il leader della Lega sarebbe autorizzato a raggiungere il governatore nella sua villa di Ameglia, dove è ai domiciliari per corruzione dal 7 maggio. La Procura ha espresso parere positivo, dopo la richiesta presentata dal legale di Toti, Stefano Savi, anche per gli incontri con i due fedelissimi assessori, Giacomo Giampedrone e Marco Scajola, già viste nelle scorse settimane insieme al presidente facente funzioni Alessandro Piana. Ad Ameglia hanno fatto visita anche i leader regionali del centrodestra, Edoardo Rixi (Lega), Matteo Rosso (Fratelli d'Italia) e Carlo Bagnasco (Forza Italia).

RIPRODUZIONE RISERVATA