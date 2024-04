Salvini punta su Bari e difende il Salvacasa 

Matteo Salvini prova a tirare la volata al 36enne Fabio Romito, consigliere regionale leghista, a sindaco di Bari. Nonostante i partiti del centrodestra non abbiano ancora ufficializzato il loro candidato (si fanno anche i nomi del viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, di FI, e del senatore di FdI Filippo Melchiorre), dal capoluogo pugliese il leader della Lega dice a chiare lettere che si sta «preparando una proposta nuova, giovane, vincente» per il Comune. E del terzetto di cui si parla, Romito è il più “nuovo” e giovane.

Il ministro dei Trasporti è convinto che in Puglia il centrodestra, «dopo anni di divisioni», ha recuperato «unità e compattezza». E per ostentare unità e stemperare le tensioni con Forza Italia sul cosiddetto “Salvacasa”, ribadisce che la norma da lui proposta «non c'entra nulla con il Superbonus e con le ville abusive». Sul punto Salvini replica anche al leader della Cgil Maurizio Landini, che ha definito il possibile provvedimento «una marchetta elettorale»: niente di tutto questo, secondo il segretario leghista, ma «un'opera di giustizia ed equità» sociale. Non si sa se questo basterà a rassicurare il leader di FI Antonio Tajani, che si è detto nuovamente pronto a vigilare affinché il Salvacasa non si riveli un condono: «Possiamo pure sanare qualche piccola cosa, non chi ha fatto mostri sulle spiagge».

