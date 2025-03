Salvini-Orban, patto di ferro a Bruxelles 

BRUXELLES. «In questa sala c'è il futuro dell'Europa: ci chiamano estremisti ma i veri estremisti sono quelli come Kallas che parlano di armi, di guerra. Noi, come Trump, vogliamo la pace. Il nuovo corso americano apre grandi speranze per l'Europa. Trump ci può salvare». Matteo Salvini è raggiante, mentre stringe mani, si fa selfie con i patrioti europei. Ha appena ricevuto in un teatro di Bruxelles un premio ungherese dalle mani di Viktor Orban, premier sovranista che oggi si batterà contro il Rearm Eu al Consiglio europeo dei 27.

Oltre al premio, Salvini ha ricevuto anche l'ovazione del gotha dei patrioti europei, a partire da Marine Le Pen, in prima fila. Il riconoscimento al vicepremier italiano prende il nome da Hunyadi János, condottiero che combatté i Turchi a Varna (1444) e Belgrado (1456), poi fu reggente del Regno d'Ungheria (1446-1453). Orban paragona questo eroe della storia magiara al leader leghista: «Siete due guerrieri della stessa battaglia, anche tu, Matteo - sottolinea - ti sei battuto a difesa dei nostri sacri confini e delle radici cristiane dall'invasione musulmana. Noi abbiamo difeso la patria da terra, tu dal mare. Non difendi un Paese, ma la civiltà. Per questo i patrioti guidano i nostri due Paesi».

Il vicepremier ha restituito i complimenti: «Viktor, sei un esempio, sei uno dei leader più illuminati, malgrado la stampa racconti la verità al contrario». Quindi, in clima di rievocazione storica, Salvini è tornato alle origini, citando uno dei momenti fondanti della Lega bossiana: «La Lega santa a Lepanto fermò l'invasione islamica, ma quel pericolo c'è ancora: basta con l'immigrazione clandestina, non dobbiamo correre il rischio di diventare minoranza nelle nostre periferie». Poi ha proposto a tutti i patrioti presenti di affidarsi a un santo martire, omonimo di chi invece tradì Gesù: «San Giuda apostolo, martirizzato in Persia, è il patrono delle cause difficili, considerate perse: a Bruxelles serve il suo influsso».

