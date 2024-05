Salvini: «Macron è pericoloso e va curato» 

Roma. Nuovo attacco diretto del leader della Lega Matteo Salvini al presidente francese Emmanuel Macron per le sue posizioni sul conflitto ucraino. Lui e quanti sostengono l’invio di soldati a Kiev «vanno curati» e «sono pericolosi», dice senza mezzi termini il ministro. Un’uscita ribadita anche in serata alla presentazione del suo libro: «Sono stato criticato» e mi hanno dato dell’«agente di Putin» perché «ho risposto al presidente Macron» ma «mi opporrò con tutto me stesso perché non siamo in guerra e l’Ue non è in guerra». Parole sulle quali però, ancora una volta, si registra la freddezza degli alleati a partire da Fratelli d’Italia. «Salvini su Macron? È legittimo che ogni capo di Stato abbia le sue opinioni su eventuali interventi - sottolinea il capogruppo di FdI alla Camera Tommaso Foti - che, però, ovviamente possono e devono impegnare il proprio Paese». Del resto, con l’avvicinarsi del voto europeo, non mancano i distinguo da parte della Lega sul fronte della guerra. «L’invio diretto di truppe Ue nel conflitto in Ucraina sarebbe una follia, la Lega è contro questa ipotesi», ribadisce il leghista Alessandro Ghiglio Vigna che in qualità di presidente della commissione Politiche Ue ha «invitato l’ambasciatore di Francia a conferire davanti alla commissione».

