Salvini: «L’Isola dimenticata da decenni» 

Ultimo giorno di campagna per il candidato del centrodestra e sindaco di Cagliari Paolo Truzzu con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, protagonisti di un sopralluogo nella struttura che ospiterà gli stand del mercato di San Benedetto a Cagliari per la durata della ristrutturazione. A margine, il segretario federale della Lega, arrivato nel capoluogo dopo un incontro a Nuoro, ha ricordato che «la Sardegna è stata dimenticata per decenni da Roma, mi riferisco a Nuoro che è l’unico capoluogo italiano non collegato alla rete ferroviaria. Dopo tanto riportiamo il treno nel cuore dell’Isola». Proprio nel capoluogo barbaricino, Salvini ha ricordato che entro l’estate sarà pronto il progetto per la ferrovia, ma anche i dieci miliardi di euro a disposizione nei prossimi anni per le infrastrutture dell’Isola e i cinque dell’accordo quadro siglato con Anas per le strade.

Paolo Truzzu ha risposto alle domande dei cronisti sugli attacchi ricevuti negli ultimi giorni dal Campo largo di Alessandra Todde: «Quando in campagna elettorale un candidato attacca l'altro, è quello che rincorre e vuole recuperare il qualche punto percentuale. Io non ho l'abitudine di mettermi a denigrare i miei avversari per cercare di recuperare il consenso». Infine, ancora Matteo Salvini: «Conto che da lunedì il mio interlocutore in Regione Sardegna sia Truzzu. Perché parlare con i professionisti del no, cioè con il M5S, è complicato»

RIPRODUZIONE RISERVATA