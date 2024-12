Salvini-Landini, dopo lo sciopero è ancora duello  

Lo sciopero di Cgil e Uil è alle spalle (un enorme successo per i sindacati, un flop per il governo) ma il braccio di ferro continua. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini conta 15 le agitazioni programmate per dicembre e annuncia che non resterà a guardare: interverrà, come con la precettazione sul trasporto pubblico, «per aiutare i cittadini». Salvini punta il dito in particolare sullo sciopero del 13, proclamato però dai sindacati di base non dalle confederazioni generali, «guardacaso un altro venerdì e a pochi giorni dal Natale».

E il leader della Cgil Maurizio Landini non molla la presa e, al convegno delle Acli, torna sulla parola «rivolta», contro cui Salvini si è scagliato dopo la protesta di Torino e i fatti di Corvetto. «La messa in discussione della democrazia non la danno le persone che scendono in piazza per difendere i propri diritti, ma chi in Parlamento sta tentando di far passare un decreto che chiama sicurezza ma riduce le libertà e gli spazi delle persone». Spalleggiato dall’opposizione, Landini rivendica il ruolo del sindacato come aggregatore contro l’individualismo e l’indifferenza e contro un governo che sta agendo «per mettere in discussione le organizzazioni sociali di rappresentanza e per governare senza mediare».

