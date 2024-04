Salvini lancia Vannacci: «Più a destra non si può» 

«Più a destra non si può». La battuta di Matteo Salvini ai fotografi, che lo invitano a voltarsi da quella parte per immortalare la sua prima uscita al fianco di Roberto Vannacci, diventa il titolo dell’ora trascorsa dai due sul palco del Tempio di Adriano. Sul tavolo la biografia del leghista, in platea una folla di fan suoi e del generale. Assenti i due capigruppo, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, tra i tanti contrari alla candidatura del generale. Il leader, però, la rivendica («Un grande valore aggiunto»), convinto che dalle Europee arriverà «una grande sorpresa» ma «senza la minima influenza sul governo». Vannacci non parla di disabilità dopo la criticatissima uscita sulle classi differenziali («Lei deve imparare a leggere e a capire», risponde a un giornalista») ma avvisa che la società multiculturale «mette in dubbio il concetto di nazione sovrana» e chiede «come facciamo ad accettare una società multiculturale in cui per alcuni la donna deve uscire con il velo, mentre per la legge le persone devono uscire a volto scoperto?».

