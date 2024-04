Matteo Salvini lancia “il salva-case”, un pacchetto di norme volto a regolarizzare delle «piccole difformità» all'interno delle abitazioni, con l'obiettivo di rimettere sul mercato una moltitudine di immobili. Ma il provvedimento viene bollato dalle opposizioni come un nuovo condono edilizio.

L’annuncio è arrivato dal ministero delle Infrastrutture dopo aver incontrato associazioni, imprese e istituzioni alle quali sono state illustrate le linee guida senza entrare troppo nei dettagli. Gli uffici sono al lavoro - è stato spiegato - per mettere a punto una bozza di norme per intervenire sulla casa, «così come chiesto e auspicato anche dalle amministrazioni territoriali, dalle associazioni e dagli enti del settore edilizio». Si tratta di una serie di misure che «mirano a regolarizzare le piccole difformità o le irregolarità strutturali» che interessano, secondo uno studio del Consiglio nazionale degli ingegneri, quasi l'80% del patrimonio immobiliare italiano.

«Salvini mi accennò qualcosa diverso tempo fa, poi ho visto che oggi ha ribadito che sta lavorando a questa norma ma non la conosco, non sono in grado esprimere giudizio. Ho letto il comunicato del ministero, ma non posso ragionevolmente commentare una norma che non ho letto», ha detto la premier Giorgia Meloni a “Porta a porta”.

Il mese scorso in un question time alla Camera il vicepremier e ministro delle Infrastrutture aveva anticipato che «stiamo lavorando per una proposta di legge di pace edilizia che possa sanare le difformità interne alle abitazioni». Salvini aveva spiegato che queste difformità «stanno bloccando milioni di italiani e di immobili che potrebbero essere tranquillamente rimessi sul mercato». Non è ancora chiaro quale iter potrebbe prendere il progetto.

Le opposizioni attaccano. «Che altro ci si poteva aspettare da Salvini se non l'ennesimo annuncio di condono edilizio? Lo chiama “pace edilizia” ma in realtà è la promessa elettorale per sanare abusi e ristrutturazioni illecite», afferma Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati. Per Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd al Senato, è «il vecchio vizio della destra, un classico: un condono non si nega a nessuno, specie in campagna elettorale».

Le associazioni di categoria però difendono le misure. Confedilizia e Ance esprimono apprezzamento sulle linee guida.

