Salvini: «La lista Zaia è un valore aggiunto, continuità in Veneto» 

Il lavoro «eccellente di Luca Zaia non va disperso». E, anzi, una sua lista può essere un «valore aggiunto». Matteo Salvini non demorde e continua a insistere sulla necessità di dare continuità all'amministrazione del Veneto. Ovviamente con un candidato leghista anche per le prossime elezioni, le prime senza il Doge in campo come governatore dopo 15 anni.

Le trattative

Un affondo che arriva in pieno stallo delle trattative nel centrodestra per la prossima tornata di regionali, con i partiti sui territori che oramai scrollando un po’ la testa ammettono che la soluzione al rebus arriverà «dopo Ferragosto». O addirittura a settembre se, come si ipotizza, la corsa per Palazzo Balbi sarà a fine novembre.

Mentre gli alleati di Giorgia Meloni si interrogano sulle scelte da fare anche in Puglia e in Campania arriva intanto la convocazione per la Calabria, che tornerà alle urne il 5 e 6 ottobre dopo le dimissioni anticipate di Roberto Occhiuto. Un «vero e proprio spezzatino», con gli italiani chiamati a esprimersi «una settimana sì e una no», denuncia il verde Angelo Bonelli appellandosi a quell'election day di cui pure tanto si era parlato prima dell'estate. Lì la scelta dello sfidante di Occhiuto potrebbe cadere sul 5S Pasquale Tridico, così come in Campania manca oramai solo l'ufficializzazione di Roberto Fico.

Risolta invece la querelle tutta interna al Campo largo (e allo stesso Pd), su Eugenio Giani che a metà ottobre tenterà il bis in Toscana. Potrebbe trovare Alessandro Tomasi di FdI per il centrodestra, che però non ha sciolto la riserva nemmeno in Toscana. I nomi sicuri, nell'alleanza che sostiene il governo, sono solamente Occhiuto, appunto, e Francesco Acquaroli nelle Marche, anche lui uscente in cerca di riconferma (contro il dem Matteo Ricci, lambito dalla cosiddetta inchiesta su “affidopoli”, che risale ai tempi in cui l'eurodeputato era sindaco di Pesaro).

