Salvini: infrastrutture, recuperare i ritardi 

Domenica in Ogliastra, ieri a Capoterra. Il ministro delle Infrastutture Matteo Salvini ha visitato il cantiere sulla Statale 195, dove l’Anas sta realizzando un nuovo ponte che rientra nel progetto più ampio di mitigazione del rischio idrogeologico e di sistemazione idraulica del Rio Masone Ollastu e del Rio San Gerolamo. Opera in capo all’Anas, che per il ponte ha a disposizione un finanziamento di 20 milioni statali dei complessivi 37, su cui incide una robusta partecipazione regionale. Salvini ha effettuato il sopralluogo sulla Sulcitana prima di ripartire per Roma.

Sopralluogo

Tornerà domani per l'evento a Cagliari con la premier Giorgia Meloni e il leader di Forza Italia, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, per la chiusura della campagna del candidato alla presidenza della Regione Paolo Truzzu. Si tratterrà in Sardegna fino a venerdì, l'ultimo giorno prima del silenzio elettorale. «Bisogna recuperare decenni di ritardi perché l’Isola era troppo lontana da Roma e si è investito poco», ha detto Salvini. «Vorrei un cambio di passo sulle opere pubbliche perché vivere, lavorare e studiare in Sardegna non può e non deve essere un problema. C'è tanto da recuperare: sono andato a visitare alcuni cantieri per constatare la fase di avanzamento, torno al ministero per chiedere di accelerare».

Continuità territoriale

Il vicepremier si addentra anche nella questione dei trasporti da e per l’Isola e, quindi, della continuità territoriale: «Qui il dibattito va portato a Bruxelles perché, finché l'Europa costringerà l'Italia a non poter aiutare i sardi a muoversi, sarà un problema. Ma io sono un testone e cercherò di portare il risultato a casa. Vale anche il trasporto marittimo, con un costo dei traghetti contingentato per tutto l'anno». Quindi ha ricordato: «Dal giorno in cui mi sono insediato come ministro sono venuto una dozzina di volte in Sardegna, tornerò domani ma verrò soprattutto dopo il voto: spero che domenica tanti sardi vadano alle urne, anche perché sarà un referendum tra Lega e il M5S, tra futuro e passato, tra chi vuole lo sviluppo e il partito dei no , quello di Toninelli, quello del blocco di qualsiasi iniziativa».

Gap da colmare

E comunque, Salvini constata che la Sardegna ha necessità di opere pubbliche per colmare il gap infrastrutturale rispetto al resto del Paese: «Ho incontrato tanti sindaci in Ogliastra, in provincia di Cagliari: mi porto a casa i compiti da fare. Mi hanno parlato delle emergenze che da troppo tempo attendono soluzioni. Accanto a questi aspetti», ha argomentato il vicepremier, «è chiaro che occorrerà allargare i porti e portare strade e ferrovie dove non ci sono. Bisogna restituire ai sardi il diritto alla mobilità: sto lavorando con Rfi per collegare Nuoro al resto della rete ferroviaria, allo sviluppo dei porto di Cagliari e Porto Torres, ma vorrei che anche Oristano non sia dimenticata. Insomma, c’è tanto da recuperare, pur essendo in atto investimenti infrastrutturali per 5 miliardi di euro».

Campagna elettorale

Salvini si è intrattenuto sabato a Selargius con un gruppo di imprenditori che gli ha consegnato una petizione per la realizzazione di un ponte sulla 554 per evitare gli ingorghi. Domenica si è recato in Ogliastra a visitare alcune attività produttive e lo stato di avanzamento di alcune opere pubbliche. In serata è stato nel Municipio di via Giofra a Quartucciu, dove è intervenuto a sostegno di Francesco Piras, mentre, nel pomeriggio, ha fatto tappa in via Italia a Pirri, nella sede elettorale dell’assessora regionale all’Agricoltura uscente Valeria Satta.

