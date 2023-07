Salvini inaugurerà un’opera attesa da cinquant’anni 

Per riuscire a consegnare all’Anas una strada con i fiocchi l’impresa specializzata nel montaggio dei guardrail lavora anche sotto le stelle. Da giorni gli operai fanno servizio straordinario sul tratto dell’Orientale tra Tortolì e il bivio di Cea, la cui apertura al traffico è annunciata per domani sera. All’evento prenderà parte, fra gli altri, anche il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Quando l’esponente della Lega nasceva, 50 anni fa, le popolazioni dell’Ogliastra già reclamavano la conclusione dell’opera, una delle più grandi incompiute del territorio che ora mette la testa fuori dal tunnel. Ora l’inaugurazione diventa realtà: verranno aperti 6,35 chilometri, di cui 4,35 di nuova costruzione più altri 2 realizzati in precedenza, freschi di adeguamento. Con Salvini saranno presenti anche il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, e l’assessore regionale dei Lavori pubblici, Pierluigi Saiu. Attese anche autorità militari e religiose, oltre a diversi sindaci in rappresentanza delle istituzioni che, a lungo, hanno sollecitato la conclusione dei lavori, portati a termine dall’impresa Salc costruzioni con l’ausilio di Movistrade-Cogefi. L’appuntamento per il taglio del nastro è per le 15.30 di domani, con Anas, committente del lavoro da 32 milioni di euro, a fare gli onori di casa. (ro. se.)

