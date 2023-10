Salvini in Sicilia si avvicina agli autonomisti Ma è gelo con FI  

Matteo Salvini scommette sull'Europa in vista del voto di giugno. E convinto che una svolta nel Parlamento di Strasburgo sia «a portata di mano, per la prima volta nella storia», rafforza l'asse con la destra internazionale. Non accenna, invece, a eventuali alleanze con Fratelli d'Italia e Forza Italia. Salvini lo fa anche ospitando a Roma le “squadre primavera” dei vari partiti di destra che in Europa sono nel suo stesso gruppo, Identità e democrazia, oltre alle delegazioni junior dei Repubblicani americani e a un deputato israeliano del Likud, Ariel Kallner che partecipa con un videomessaggio.

Non c'è fisicamente il leader leghista, volato nel frattempo a Palermo per confermare il patto con il movimento autonomista di Raffaele Lombardo. L'alleanza in Sicilia si tradurrà in una lista per le europee. Guardando all'Europa, la strategia di Salvini appare chiara. E sempre più contigua alla destra sovranista. Si conferma un refrain dei leghisti: per strappare il Parlamento europeo alle sinistre, la coalizione che sostiene Giorgia Meloni deve fare fronte comune. Una strategia che procede anche in Italia, da qui l’alleanza con la creatura di Lombardo, quel Movimento per le autonomie con cui la Lega si alleò 14 anni fa per le Politiche. «Nulla di nuovo, insomma», il freddo commento di Forza Italia, complice anche la rivalità tra i due partiti sull'Isola.

