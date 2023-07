Salvini e Piantedosi ospiti della neosindaca Fabio 

Siena. Ad assistere dalle trifore di Palazzo pubblico alla vittoria della Selva, in un Palio entusiasmante, c’erano anche il vicepremier Matteo Salvini, come accadde pure nel 2018, e il ministro degli Interni Matteo Piantedosi. «C'è l’emozione della senese che da 62 anni vive questa festa in prima persona e poi in più c’è questo forte senso di responsabilità anche nei confronti dell’incontrollabile» aveva detto il sindaco di Siena Nicoletta Fabio nella tradizionale conferenza stampa che precede il Palio rispondendo ai giornalisti che le chiedevano come vivesse questa prima sua esperienza da sindaco. D’incontrollabile nel Palio di Siena, ieri, non sembra esserci stato niente per il fantino dei record Giovanni Atzeni detto “Tittia” che dal 2019 ad oggi, tranne che nello stop imposto al Palio dalla pandemia, ha sempre trionfato in piazza del Campo: nell’ordine per la Giraffa nel luglio 2019, sempre per la Selva nell’agosto del 2019, per il Drago nel luglio 2022, per il Leocorno nell’agosto 2022 e nuovamente per Selva ieri.

La sindaca ha poi aggiunto che «grosse sorprese non ne ho avute. La conferma più importante è stato il funzionamento della macchina comunale, già collaudata ampiamente» ha detto Fabio specificando: «La mia utopia è quella di riuscire a vedere tra le contrade una totale autoregolamentazione». A chi chiedeva quale immagine o appeal avesse il Palio di Siena nel mondo la prima cittadina ha risposto: «È sicuramente una festa, un evento universalmente noto ma non così correttamente conosciuto come pensiamo».

RIPRODUZIONE RISERVATA