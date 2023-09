Salvini e Meloni divisi dal Ponte 

Giorgia Meloni rivendica di aver fin qui «concentrato le risorse sui redditi medio bassi»: parole che suonano come lo spartito su cui verrà costruita la manovra. E seguono un registro diverso da quelle ripetute quotidianamente da Matteo Salvini, sicuro che nella legge di bilancio «ci sarà» lo stanziamento per il Ponte sullo Stretto.

Fari sullo spread

I due piani non sono tecnicamente inconciliabili, ma non è chiaro ancora quanto spazio finanziario sarà dedicato al collegamento fra Sicilia e Calabria in una cornice che varie voci di maggioranza stimano attorno ai 20 miliardi. Nel calcolo per le coperture sono inclusi i 14 in deficit portati in dote dalla Nadef e i 2 che i ministeri hanno il mandato imperativo di tagliare. All’indomani dell’attesa Nota di aggiornamento al Def gli occhi sono puntati sullo spread, cartina di tornasole del rischio Paese che nel pomeriggio tocca i 200 punti, sui livelli di febbraio, per poi chiudere a 193. «Con la Nadef si certifica che la propaganda del governo è finita da un pezzo», attacca il leader del M5S Giuseppe Conte, e per quella del Pd Elly Schlein il centrodestra «non riuscirà a mantenere le promesse che ha fatto». Quella principale di Salvini è proprio il Ponte. Ma data la freddezza con cui gli alleati ne parlano, c’è da scommettere che su questo tema si giocherà la partita più calda.

FdI: no ai condoni

Giancarlo Giorgetti ha confermato che un primo stanziamento ci sarà, «connesso all’effettivo allestimento dei cantieri». Ma la sua entità ancora non è chiara. Per avviare i lavori basterebbero poche centinaia di milioni in spesa corrente, il resto dovrebbe rientrare nel capitolo investimenti. Una fonte di governo riferisce che sarà Giorgetti a decidere come procedere, visto che l’accordo fin qui era di utilizzare parte dei Fondi per lo sviluppo e la coesione di Sicilia e Calabria e poi risorse nazionali. A chi sostiene che tra lui e il ministro ci siano acque mosse, Salvini replica che gli unici litigi possono essere al massimo «per motivi calcistici». Di certo l’ultimo non è stato il Consiglio dei ministri più disteso fra i 52 di questo governo. E quanto all’altra proprosta salviniana, i condoni, FdI col viceministro all’Economia Maurizio Leo taglia corto: «Abbiamo sempre detto che è una parola che non vogliamo sentire».

