Salvini e le auto a Bologna «Un danno il limite di 30» 

Bologna. Un «danno» per i cittadini. Una decisione «surreale». Matteo Salvini, e il suo ministero, si scagliano contro Bologna per l'adozione del limite dei 30 chilometri all'ora su tutte le strade comunali. Una scelta non ragionevole per il Mit, «perché i problemi per i cittadini (in particolare i lavoratori) rischiano di essere superiori ai benefici per la sicurezza stradale, che resta comunque una delle priorità assolute per il ministro Salvini».

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è «pronto a un confronto immediato con il Comune bolognese per verificare soluzioni alternative e per prevenire forzature che poi rischiano di essere smentite anche dai giudici». Il riferimento è a quanto accaduto a Milano all'obbligo, per i mezzi pesanti, dei dispositivi per l'angolo cieco, poi stoppato dal Tar.

Bologna ha rallentato la velocità dei veicoli nelle strade urbane già dalla scorsa estate, ma è dall'avvio delle multe, il 16 gennaio, che sono sorte le polemiche: i primi sanzionati hanno incendiato il dibattito politico. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore si è detto «amareggiato dalle fake news rilanciate dal ministro».

