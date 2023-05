Salvini e il ponte sullo Stretto: «Transitabile nel 2032» 

Oltre 1.700 cantieri di manutenzione ferroviaria. Lavori stradali per 8,3 miliardi di euro. E poi caro affitti ed edilizia. Tanti i dossier aperti dal ministero delle Infrastrutture e oggetto ieri del confronto tra il ministro Matteo Salvini e i sindacati: anche se a tenere banco, nel vertice, è stato il dibattito sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto.

È il cavallo di battaglia di Salvini, che ha provato a ipotizzare una tempistica: «Se tutto andrà come previsto», calcola il ministro, l'opera potrebbe essere transitabile già dal 2032. «Il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia è una priorità, stiamo investendo circa 30 miliardi in viabilità ferroviaria e stradale tra le due regioni», ha sottolineato Salvini. In totale, il ministero conta di investire almeno 50 miliardi in lavori pubblici nel 2023, tra opere in corso, manuntenzioni e nuovi lavori.

Il confronto è servito al ministro per illustrare il cosiddetto “cantiere Italia”: interventi su ferrovie e autostrade, protocollo sicurezza nei porti, opere commissariate, nuovo codice della strada. Sul ponte, Cgil, Cisl e Uil non la pensano allo stesso modo. Per la Cgil, ad esempio, la sua realizzazione non è una priorità in questo momento, rispetto alla necessità di rafforzanre la viabilità stradale e ferroviaria. A favore, invece, la Uil e la Cisl. Per l'Ugl da Salvini è arrivato un segnale importante sugli investimenti in infrastrutture.

