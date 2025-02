Salvini e gli insulti FdI: «Sono del passato» 

Mentre FdI prepara le contromosse legali, davanti alle telecamere Matteo Salvini scherza. Tra gli insulti emersi dalle chat interne del partito di Giorgia Meloni, «è il gonfio che mi dà fastidio», spiega riferendosi a un messaggio di Daniela Santanchè del 2021 (uno dei tanti svelati nel libro di un giornalista del Fatto quotidiano) e raccontando la sua sfida con la bilancia. «Non sono permaloso, ma non fa piacere leggere certe cose», assicura il leader della Lega, «se c'è qualcosa che risale al passato è di pessimo gusto, ma non è un problema politico perché eravamo su fronti diversi. Ovviamente un altro paio di maniche sarebbe se considerazioni di un certo tipo fossero fatte da alleati adesso, mentre governiamo insieme».

I commenti poco lusinghieri, inclusa l'espressione «ministro bimbominkia» usata da Giovanbattista Fazzolari, per il vicepremier «non rispecchiano il pensiero attuale degli alleati. Giorgia saprà confermarlo». Salvini chiama in causa la presidente del Consiglio, di cui per ora è filtrata solo l'irritazione per la fuga di notizie. I due non si sono incrociati nel breve Consiglio dei ministri: il vicepremier, dopo la conferenza della Lega sulla rottamazione, è volato a Madrid per il summit dei Patrioti europei. «Se qualcuno spera di mettere in difficoltà la maggioranza pubblicando vecchie chat riservate, sbaglia», chiarisce il leader leghista.

Intanto rilancia il pressing sulle cartelle esattoriali, sollevando una questione politica nella giunta del Lazio a guida FdI: «Serve chiarezza in quelli che paiono regolamenti di conti all'interno dei servizi di intelligence».

Non mancano quindi i temi di confronto con gli alleati, mentre in via della Scrofa si studia la controffensiva legale alla pubblicazione delle chat. Diversi esponenti di FdI hanno intenzione di rivolgersi al Garante della privacy, i legali del partito studiano il caso anche dal punto di vista penale, alcuni parlamentari valutano la possibilità di cause civili per danni. Fonti di FdI rimarcano poi che «non c'è corrispondenza» fra le chat e il contenuto del libro. «Conversazioni private in una chat», osserva il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, «in una fase di grande acrimonia tra alcuni partiti».

