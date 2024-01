Salvini: è assurdo  che sia maestra Gelo tra gli alleati 

Prima della sentenza dei giudici ungheresi, su Ilaria Salis arriva l’attacco di Matteo Salvini: «Se fosse dichiarata colpevole sarebbe incompatibile con l’insegnamento in una scuola elementare», avverte il vicepremier a Bruxelles. E prima, a “Repubblica”: «È assurdo che questa Salis in Italia faccia la maestra. È normale che una maestra elementare vada in giro per l’Europa, e adesso scopro anche in Italia, a picchiare e sputare alla gente?». Il riferimento è al video di un gazebo della Lega distrutto da un gruppo di antagonisti a Monza nel 2017. Ma per la vicenda la 39enne un mese fa è stata assolta. Parole «fuori luogo» per suo padre, Roberto Salis. Parole che accendono la polemica in Italia. Elly Schlein accusa la Lega di «mettere altre catene ai polsi e alle caviglie» della donna. E non mancano le perplessità nel centrodestra. C’è chi lo vede come un tentativo di alzare la posta, mentre Giorgia Meloni è attesa da un Consiglio europeo delicato, anche perché il caso rischia di intrecciarsi con gli altri dossier da affrontare con Viktor Orban. L'offensiva leghista ha preso corpo mentre il governo cercava di affrontare una vicenda dagli aspetti diplomatici e giuridici decisamente complessi, con il ministro degli Esteri Antonio Tajani che parlava di “violazione delle norme comunitarie” e Meloni che ha parlato del caso in una telefonata con il primo ministro ungherese. «I distinguo di Salvini non servono - il commento di Maurizio Lupi - Oggi la questione non è se puoi fare la maestra o no, o se sei colpevole o innocente, ma che la dignità della persona, qualunque cosa abbia fatto, non venga calpestata». Salvini «deve vergognarsi», attacca il M5S. Per Angelo Bonelli di Avs usa «due pesi e due misure» rispetto a quando «si spendeva per riportare in Italia i marò detenuti in India per aver ucciso due pescatori indiani». E per Schlein «rilancia un’accusa dalla quale è già stata assolta, con una forte nostalgia di Medioevo che fa sparire la presunzione di innocenza».

