Salvini dimezza lo sciopero, l’ira di Cgil e Uil 

Muro contro muro sullo sciopero di domani e alla fine scatta la precettazione per il settore dei trasporti. Dopo un nuovo round con Cgil e Uil, che confermano lo sciopero generale contro la manovra del governo Meloni, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini interviene riducendo lo stop da 8 a 4 ore, dalle 9 alle 13. E scatta l’ira dei sindacati. La precettazione «è un atto politico gravissimo», replica il numero uno della Cgil, Maurizio Landini, denunciando il silenzio della premier Giorgia Meloni che - afferma - potrebbe fermare l’iniziativa come già accadde nel 2014. E il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri: «È un attacco al diritto di sciopero».

Muro contro muro

Dalla protesta resta fuori il trasporto aereo, che le due sigle avevano già escluso dopo le osservazioni del Garante. Rimane invece l’astensione di 8 ore a livello nazionale per gli altri settori: pubblico impiego, sanità, scuola, università e ricerca, poste; 4 ore anche per i vigili del fuoco. Con loro incroceranno le braccia le altre categorie delle regioni del Centro. È una giornata di botta e risposta. Prima la lettera del Mit che chiede a Cgil e Uil di rivedere la mobilitazione, poi i sindacati confermano lo sciopero, Salvini convoca l’incontro al ministero: non vanno Landini e Bombardieri ma i segretari confederali. Nessuno cambia posizione.

“Adesso basta”

Salvini già in mattinata aveva assicurato l'intenzione di mettere in campo «tutto quello che la legge» permette «per consentire il diritto alla mobilità al lavoro, allo studio, alla salute, a 60 milioni di italiani. E se Landini si offende e mi offende, mi dispiace per lui». Il leader della Cgil parla di «un esplicito attacco al diritto di sciopero», e questo «significa mettere in discussione la democrazia». E Bombardieri boccia gli «attacchi fuori luogo» del ministro. E i sindacati tornano ad accusare la commissione di garanzia («compiacente» col governo) la cui presidente Paola Bellocchi stamattina sarà ascoltata nelle commissioni riunite Trasporti e Lavoro di Montecitorio. E mentre il M5S accusa il governo di «fare di tutto per non parlare delle ragioni», Cgil e Uil si preparano a scendere in piazza del Popolo a Roma sotto lo slogan “Adesso basta – Per alzare i salari, per estendere i diritti e per contrastare una legge di bilancio che non ferma il drammatico impoverimento di lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati e non offre futuro ai giovani”.

