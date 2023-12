Salvini difende Giorgetti. Il Pd: «Lasci» 

Un punto rasserena il clima in maggioranza sul Mes. È la difesa del leader della Lega, Matteo Salvini, per il “suo” ministro Giancarlo Giorgetti. Con lui «non ho mai litigato: abbiamo condiviso, scelto e fatto tutto per il bene degli italiani». Parole che vogliono spazzare via le nubi attorno al titolare dell'Economia, che sembrava aver disconosciuto la linea leghista contro il Mes («io l'avrei approvato») e fatto balenare possibili dimissioni. Nessuna frattura è letta da Salvini nel distinguo di Giorgetti. C'era un'interesse nell'approvare il Mes? «Come merce di scambio, però è stata una scelta coerente: la Lega ha sempre avuto la stessa idea da dieci anni». E il risultato finale, al di là dell'astensione di Forza Italia («ampiamente comunicata»), non comporta «assolutamente alcun indebolimento del titolare del Mef».

Opposizione polemica

Di tutt'altro avviso le opposizioni, compatte. Alle richieste di dimissioni di Giorgetti, la minoranza si uniforma per chiedere al ministro di presentarsi in commissione Bilancio per una «necessaria e urgente informativa».

L’Europa osserva

Il rammarico europeo sulla mancata ratifica del Mes resta di sentinella sulle mosse del Governo. Lo ricorda il commissario per gli Affari economici e monetari Paolo Gentiloni. L'irritazione delle istituzioni è «condivisibile», spiega: «Il Parlamento è sovrano, ma è consuetudine che gli accordi sui trattati internazionali contratti dai governi siano rispettati e gli altri Paesi l'hanno fatto».

L’interessato

Alla richiesta delle opposizioni di andare in Commissione, Giorgetti risponde «presente» a metà: il 27 si presenterà ma non per parlare di Mes: prima si chiude la legge di bilancio, poi un'occasione per discuterne ci sarà sicuramente, fanno presente fonti di governo. La mezza disponibilità indispettisce le opposizioni. Il Pd chiede le dimissioni di un ministro «ostaggio del populismo e degli anti europeisti, inadeguato», dice il presidente dei senatori dem Francesco Boccia. La sua vice Beatrice Lorenzin si chiede «cosa ci stia a fare ancora lì Giorgetti: un ministro sfiduciato dalla maggioranza, dal suo partito e dalla sua premier».

