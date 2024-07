Salvini contro il Colle, Tajani lo gela 

Hanno fatto rumore nel centrodestra le parole del presidente della Repubblica sui rischi di un «assolutismo della maggioranza» con restrizioni dei diritti «in nome del dovere di governare», un’analisi che Sergio Mattarella ha fatto l’altro giorno da Trieste.

Prime reazioni

C’è chi, come Francesco Lollobrigida, ministro FdI dell’Agricoltura, si è limitato a spiegare che le parole del presidente «si leggono e non si commentano». Da Cortina, invece, si è fatto sentire il vicepremier leghista Matteo Salvini: «Assolutismo? Siamo in democrazia, il popolo vota, il popolo vince. Non faccio filosofia, ma politica. Semmai qui c'è il problema della dittatura delle minoranze, non il contrario».

Gli azzurri con il Colle

A stretto giro, ecco spuntare nel centrodestra le diverse visioni sull’analisi del Quirinale. «Il capo dello Stato va sempre rispettato», replica gelido ai cronisti il vicepremier forzista Antonio Tajani. Non una parola di più. Ma stranamente, dopo poco (probabile che nel frattempo siano intercorsi contatti con Palazzo Chigi), fonti della Lega cercano di raffreddare la polemica che dal Colle si stava spostando dentro una maggioranza. «Matteo Salvini ha grande stima del presidente della Repubblica: la riflessione del vicepremier e ministro non era indirizzata al capo dello Stato». Ma le frasi restano.

Nessuna controreplica

Silenzio tranquillo al Quirinale, visto che Mattarella ha ribadito concetti liberali ben noti, peraltro contenuti in Costituzione. Tra Forza Italia e Lega, invece, le differenze “ideologiche” si stanno amplificando di settimana in settimana, in più è palese la continua guerriglia di Salvini sui provvedimenti del Governo, ciò che sta mettendo a dura prova la pazienza della premier.

