Salvini, con Meloni scende il gelo 

Non si placa l'offensiva della Lega dopo il botta e risposta tra la premier Giorgia Meloni e i vertici di via Bellerio sull'invio di armi a Kiev. Mentre la presidente del Consiglio prepara una settimana cruciale per il suo posizionamento negli equilibri della nuova Unione europea, il vicepremier Matteo Salvini non abbassa le lance.

Alta tensione

Il leader rassicura sulla durata del Governo, «che andrà avanti per tutti e cinque gli anni». Ma non manca di segnare le distanze da Meloni sulla politica estera. Dall'endorsement a Donald Trump all'ingresso a gamba tesa nella querelle tra Ue ed Elon Musk. Occasione, quest’ultima, per un nuovo attacco del vicepremier all'Europa. Salvini si inserisce nella contesa tra la Commissione e il miliardario americano, accusato di violare le regole europee sui servizi digitali con il social network X (l’ex Twitter). L'imprenditore ha risposto piccato raccontando di aver ricevuto una proposta di «un accordo segreto illegale» da parte dell'Unione. «Sarebbe gravissimo se la circostanza fosse vera», è intervenuto Salvini a sostegno di Musk, considerato vicino al candidato repubblicano alla Casa Bianca. «Basta con l'Europa del bavaglio e della censura».

Guerra russo-ucraina

La polemica sul Digital service act, però, non è il solo campo in cui la Lega marca i distinguo dal resto della maggioranza. Nel suo elogio a Trump, il leader leghista torna a evidenziare le affinità sul «tema della pace: ricordiamo i patti di Abramo senza pensare a quello che sta accadendo tra Russia e Ucraina con tutti i morti conseguenti». Sortita che non passa inosservata, soprattutto dopo la disputa sull'invio di armi a Kiev. A testimonianza di una faglia ormai aperta nella maggioranza sul conflitto russo-ucraino. Si aggiungano le voci critiche in Veneto per l'annuncio da parte americana del rifornimento di missili in supporto alla brigata Usa di stanza a Vicenza.

Divisi sull’Ue

Non meno pesante è la distanza della Lega sulla partita per la Commissione Ue. «Eravamo già su posizioni diverse in Europa prima, continuiamo ad esserlo anche ora», taglia corto Salvini, secondo cui «c'è una parte del Governo che sostiene il bis di von der Leyen». Il leghista non si spinge a fare nomi, mentre da Palazzo Chigi non arrivano repliche, quasi a voler congelare le schermaglie nell'approssimarsi della settimana decisiva che si apre a Bruxelles (il Parlamento Ue si insedia martedì 16). Meloni, anche in vista del faccia a faccia tra von der Leyen e il gruppo Ecr (guidato dalla premier), è alle prese con le ultime riflessioni sull'eventuale sostegno all'Ursula bis. Da Forza Italia c'è chi si dice sicuro che ciò avverrà, anche se di «orientamento su un voto negativo» parla Nicola Procaccini, co-presidente di Ecr. Che tuttavia non ha dubbi: «La Commissione sarà di centrodestra». Il voto nell'emiciclo, così come il dossier sui commissari, restano insomma questioni aperte, anche se ancora per poco. Il bivio, per la premier, si avvicina.

