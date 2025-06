Salvini con i leader sovranisti: «La minaccia sono i migranti» 

MORMANT-SUR-VERNISSON. L’Unione europea cosi com’è, ingabbiata dalla burocrazia, dalla cultura woke e dal fondamentalismo ecologista, ha i giorni contati. E l’ondata sovranista del voto europeo di un anno fa è solo una tappa verso la nascita di una nuova Unione più vicina ai cittadini. Convinti che a loro «appartiene il futuro», i leader patrioti, da Salvini a Orban, da Wilders a Le Pen, hanno scelto una località rurale della Loira, Mormant-sur-Vernisson, per festeggiare il primo anniversario di quel successo elettorale. Un evento ribattezzato “La Festa della Vittoria”, per celebrare il voto che li ha resi il terzo gruppo al Parlamento Ue.

Sul palco una lunga fila di bandiere nazionali, 12, una per ogni partito presente, a sottolineare la concezione patriottica dell’Europa come semplice unione di nazioni libere e sovrane. Una sorta di “Pontida europea”, a metà strada tra comizio politico e sagra paesana, tra stand di prodotti locali e grigliate di carne, in cui il vicepremier Matteo Salvini, prima ha attaccato i referendum, quindi ha chiarito che a suo giudizio la vera minaccia per i cittadini europei «non viene dall’Est, da improbabili carri armati russi, ma dal sud, dall’invasione dei migranti clandestini». Anche Marine Le Pen ha dedicato un passaggio del suo intervento all’Ucraina, come suggestione per attaccare il fischiatissimo Emanuel Macron: «Non vogliamo un leader che giochi a fare il soldatino», ha aggiunto. «L’Unione Europea è ormai un impero liberale e ultra woke e noi non accetteremo mai un superstato nemico delle nostre nazioni, della nostra storia, delle nostre idee, delle nostre tradizioni», ha tuonato dal palco sempre l’applauditissima Marine Le Pen.

RIPRODUZIONE RISERVATA