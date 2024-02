Salvini: «Brigata Sassari contro la criminalità» Scoppia la polemica  

«La Brigata Sassari porti la pace nel centro storico». Matteo Salvini, ieri in tour elettorale nel capoluogo turritano, lancia la soluzione per Sassari Vecchia dopo un giro di mezz'ora tra i suoi vicoli. «Ne parlerò subito coi ministri dell'Interno e della Difesa. La situazione è inaccettabile», dice al termine della visita nella caserma di piazza Castello. Per il ministro delle Infrastrutture il “nemico” è la centrale di spaccio e di prostituzione gestita dalla mafia nigeriana. Riceve le testimonianze in diretta di chi, nel centro storico, ci vive. «Sono disperata - gli riferisce una residente - vorrei andarmene ma non posso svendere casa». Lamentele tra edifici fatiscenti e serrande abbassate. «Bisognerebbe darle un premio», dice Salvini a un commerciante, l'unico in attività in via Al Rosello. E proprio questa categoria rientrerà nell'elenco di scuole, giovani, abitanti «che non possono più vivere una parte della loro città». Ma l’ipotesi che possano essere aiutati dalla Brigata Sassari non convince il gruppo Pd in consiglio comunale e soprattutto i sindacati delle forze di polizia. «È fuorviante affermarlo - sostiene - soprattutto da parte di chi non conosce il fenomeno e non si è mai preoccupato di attuare politiche ad ampio spettro per questo contesto». Respingono l'idea anche Siulp, Siap, SilpCgil: «Invitiamo la politica a trovare soluzioni concrete per incrementare il numero dei poliziotti e a non utilizzare slogan che servono solo a illudere i cittadini». Critica anche Patrizia Mercuri, dirigente dell’Istituto San Donato e candidata del Pd alle Regionali nella circoscrizione di Sassari: «La posizione del vicepremier lascia con l’amaro in bocca, ma non di stucco. Siamo abituati alle vane promesse. Sassari e le sue forze di polizia non dormono. E non serve l'esercito ma idee, patti di comunità, interventi multidimensionali, finanziamenti mirati, soluzioni abitative e lavorative, lotta alla dispersione scolastica, cultura, integrazione e certamente sicurezza».

L’incompiuta

Altro cavallo di battaglia elettorale del vicepremier leghista è la Sassari - Alghero. «Se dopo 21 anni festeggiamo adesso la fine di un iter, c’è qualcosa che non torna. L’autostrada del Sole è stata realizzata in otto anni», dice Salvini ad Alghero, intervenendo a un incontro nella sala de Lo Quarter, con i vertici Anas, il sindaco Conoci, e il coordinatore regionale del partito Michele Pais. Per gli ultimi dieci chilometri della strada sono disponibili 238milioni di euro. Salvatore Campione, responsabile dell’Anas di Sassari, ha assicurato che entro febbraio ci sarà l’aggiudicazione dell’appalto. Non sono mancate le polemiche. «Non è credibile una conferenza del ministro sulla strada Sassari-Alghero, fatta in piena campagna elettorale e a meno di due settimane dal voto. Chieda conto il Ministro al commissario per le opere strategiche e presidente uscente Solinas, che ha ritardato l’iter per anni, facendo lievitare i costi», ha commentato il consigliere comunale ed ex sindaco Mario Bruno. «Le risorse sono state stanziate dal governo di centrosinistra nel 2015 con lo Sblocca Italia, il via libera definitivo è stato dato dal governo Conte 2 che ha avocato a sé, con la Ministra De Micheli, nell’estate 2019, la decisione sulla procedura VIA per una strada a quattro corsie osteggiata per anni dai ministeri».

Una polemica tira l’altra

Da Alghero a Porto Torres il Salvini-pensiero non cambia: le colpe sulle incompiute non sono sue ma di altri. «Gli ambientalisti bloccano le opere, come l’Antemurale che ha richiesto il più grande trapianto di posidonia oceanica realizzato nel Mediterraneo. Tutto questo è costato 1,5 milioni per espiantare la posidonia dal fondo del porto e trapiantarla 800 metri più avanti, ritardando l’avvio dei lavori». Il ministro parla così dei ritardi dei cantieri per la realizzazione della infrastruttura più importante (36 milioni) dello scalo marittimo turritano. Nella Capitaneria di porto, Salvini ha ascoltato dal presidente della Port Authority, Massimo Deiana, gli interventi programmati per circa 60milioni di investimenti. Per avviare i lavori dell’Antemurale all’appello manca ancora una prescrizione di Ispra e Arpa che dovranno rilasciare il nulla osta per poi completare l’iter al Ministero.

